1 órája
Folytatódik a borongós, szürke időjárás
Csütörtök estétől péntek éjfélig nagyrészt borongós, időnként esős időre számíthatunk, délnyugaton zivatar is kialakulhat.
Holnap folytatódik az erősen felhős vagy borult idő, de a felhők időszakosan vékonyodhatnak, szakadozhatnak.
Holnapi időjárás előrejelzés
Szórványosan előfordulhat eső, zápor, a délnyugati megyékben akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 9 és 16 fok köré hűl a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon hűvösebb lehet. Péntek napközben a felhőzet vékonyodik, a nap is előbújhat, de helyenként marad borongós. A nappali hőmérséklet 20 és 24 fokig emelkedik, a szél többnyire élénk marad – írja a HungaroMet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Őrület, milyen kutatások zajlanak a városban: a Szegedi Tudományegyetem csapatai a világ legsúlyosabb problémáin dolgoznak – galériával