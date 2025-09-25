Folytatódik a borongós, szürke időjárás

Holnap folytatódik az erősen felhős vagy borult idő, de a felhők időszakosan vékonyodhatnak, szakadozhatnak.

Holnapi időjárás előrejelzés: borongós égbolt, szórványos eső. Illusztráció: Pezzetta Umberto / MW

Holnapi időjárás előrejelzés

Szórványosan előfordulhat eső, zápor, a délnyugati megyékben akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 9 és 16 fok köré hűl a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon hűvösebb lehet. Péntek napközben a felhőzet vékonyodik, a nap is előbújhat, de helyenként marad borongós. A nappali hőmérséklet 20 és 24 fokig emelkedik, a szél többnyire élénk marad – írja a HungaroMet.