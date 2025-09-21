szeptember 21., vasárnap

Maradhatnak a napszemüvegek, folytatódik a nyárias meleg

Derült, napos idővel indul a hét. A hétfői országos előrejelzés szerint többnyire fátyolfelhők tarkítják majd az eget, miközben a hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Vasárnap estétől hétfő reggelig derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön élénk déli, délkeleti szél fújhat. 

A holnapi időjárás napos, derült időt hoz kevés fátyolfelhővel, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de az északkeleti fagyzugos területeken ennél hidegebb, a szelesebb vidékeken pedig enyhébb idő is lehet. Hétfő napközben országszerte napos, nagyrészt derült időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, így meleg, nyárias idővel indul a hét – írja a HungaroMet előrejelzése. 

 

