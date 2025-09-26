2 órája
Változékony őszi időjárással indul a a hétvége első napja
Folytatódik a borongós, változékony időjárás a hétvége első napján is.
A HungaroMet előrejelzése szerint péntek estétől szombat reggelig nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat.
Holnapi időjárás előrejelzés
A keleties szél csak néhol élénkül meg, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9–14 fok között alakul, az északkeleti, kevésbé felhős, szélvédett területeken kissé hűvösebb is lehet. Szombat reggeltől az ég fokozatosan vékonyodik, szakadozik, de maradnak erősen felhős területek. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz, a délutáni maximum 15 és 21 fok között alakul.
