A reggeli eső után, napközben kiderül az ég

Országos előrejelzés szerint szerda estétől csütörtök reggelig délnyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, miközben a csapadékzóna lassan északkelet felé húzódik.

Holnapi időjárás: délutánra kiderül az ég. Fotó: DM

Délnyugatról újabb eső- és zivatargócok érkezhetnek, amelyeket villámlás, dörgés, helyenként viharos széllökések kísérhetnek. A nyugat-dunántúli térségben szélcsendben pára és köd is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. Csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé elhagyja az országot, mögötte szórványos esők, záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délutánra 21 és 28 fok várható, az áramlás fokozatosan északiasra fordul – írja a HungaroMet.