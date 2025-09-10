28 perce
A reggeli eső után, napközben kiderül az ég
Szerdáról csütörtökre virradóra még záporok, zivatarok és erős szél várható, de csütörtök napközben már többfelé napos időre készülhetünk.
Országos előrejelzés szerint szerda estétől csütörtök reggelig délnyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, miközben a csapadékzóna lassan északkelet felé húzódik.
Délnyugatról újabb eső- és zivatargócok érkezhetnek, amelyeket villámlás, dörgés, helyenként viharos széllökések kísérhetnek. A nyugat-dunántúli térségben szélcsendben pára és köd is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. Csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé elhagyja az országot, mögötte szórványos esők, záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délutánra 21 és 28 fok várható, az áramlás fokozatosan északiasra fordul – írja a HungaroMet.
