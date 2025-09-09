szeptember 9., kedd

Ádám névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

1 órája

Folytatódik a változékony időjárás: délen melegebb, nyugaton hűvösebb lesz

Szerdán is folytatódik a változékony időjárás. Kedd estétől szerdáig felhősödés, záporok, zivatarok és hőmérsékleti különbségek jellemzik az országot.

Delmagyar.hu

A HungaroMet időjárás előrejelzése alapján kedd estétől szerda reggelig a felhősáv északkelet felé vonul, ahol reggelre megnövekszik a felhőzet, máshol viszont szakadozik, csökken. 

holnapi időjárás
Változékony marad a holnapi időjárás is. Fotó: Karnok Csaba

Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar alakulhat ki, de hajnalra többnyire megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a kevésbé felhős északkeleten hűvösebb lehet. Szerdán délelőtt délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti szél élénkebbé válik, a hőmérséklet 22 és 31 fok között ingadozik, délen melegebb, nyugaton hűvösebb lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu