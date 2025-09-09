Folytatódik a változékony időjárás: délen melegebb, nyugaton hűvösebb lesz

A HungaroMet időjárás előrejelzése alapján kedd estétől szerda reggelig a felhősáv északkelet felé vonul, ahol reggelre megnövekszik a felhőzet, máshol viszont szakadozik, csökken.

Változékony marad a holnapi időjárás is. Fotó: Karnok Csaba

Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar alakulhat ki, de hajnalra többnyire megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a kevésbé felhős északkeleten hűvösebb lehet. Szerdán délelőtt délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti szél élénkebbé válik, a hőmérséklet 22 és 31 fok között ingadozik, délen melegebb, nyugaton hűvösebb lesz.