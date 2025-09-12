Előrejelzés
1 órája
Jó hír azoknak, akik szeretnék kirándulással indítani a hétvégét
Csongrád-Csanád vármegyében szeptember 12-én mozgalmas időjárásra készülhetünk.
A reggel párásan, helyenként ködösen indulhat, de a nap folyamán felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre a nap is előbukkan. A HungaroMet előrejelzése szerint délutánra gomolyfelhők képződnek, de esőre nem kell számolni Szeged térségében.
A hőmérséklet a kora reggeli órákban 15 Celsius-fok körül alakul, délutánra azonban 28 fok köré emelkedhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad a térségben.
