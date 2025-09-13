szeptember 13., szombat

A rövidujjút ne rakd el, szükség lesz rá

Itt van az ősz.

Delmagyar.hu

Szombaton Csongrád-Csanád vármegyében kellemes, nyárias idő várható. Reggel 14–19 °C közötti hőmérsékletre lehet számítani, délutánra pedig 27–28 °C-ig emelkedik a hőmérséklet, többnyire változóan felhős éggel.

Fotó: DM

Este fokozatosan enyhül az idő, 23–25 °C körül alakul a hőmérséklet. A nap végén azonban megnő a heves zivatarok kialakulásának esélye.

 

