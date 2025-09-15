Időjárás
1 órája
Felhők mögül előbújó napfény színesíti a hétfőt Szegeden
Változékony, de délutánra már kellemes, kora őszi idő ígérkezik Szegeden és környékén.
Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében hétfőn hajnalban még a vasárnap átvonuló hidegfront hatása éreztetheti hatását, felhős lesz az ég. A reggeli hőmérséklet 12–13 fok körül alakul, délelőtt 18–20 fok várható, átmenetileg erősödhet a szél is.
A nap második felében fokozatosan megszűnik a csapadék, a felhőzet csökken, és egyre több napsütésre számíthatunk. Délutánra 23–26 fok közé melegszik a levegő, estére azonban ismét hűvösebb lesz, a minimum 12–14 fok körül várható. A szél is mérséklődik, így estére nyugodtabb, szárazabb idő valószínű.
Ezt ne hagyja ki!Napi hírösszefoglaló
2025.09.13. 21:30
Fesztiválok, sztárfellépők és gasztroélmények Szeged környékén: közben a fügetermést új kártevő fenyegeti
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.09.13. 20:01
Csak egy párosításban talált be mindkét csapat a vármegyei I. osztályban - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre