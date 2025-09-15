Felhők mögül előbújó napfény színesíti a hétfőt Szegeden

Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében hétfőn hajnalban még a vasárnap átvonuló hidegfront hatása éreztetheti hatását, felhős lesz az ég. A reggeli hőmérséklet 12–13 fok körül alakul, délelőtt 18–20 fok várható, átmenetileg erősödhet a szél is.

A nap második felében fokozatosan megszűnik a csapadék, a felhőzet csökken, és egyre több napsütésre számíthatunk. Délutánra 23–26 fok közé melegszik a levegő, estére azonban ismét hűvösebb lesz, a minimum 12–14 fok körül várható. A szél is mérséklődik, így estére nyugodtabb, szárazabb idő valószínű.