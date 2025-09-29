3 órája
Pulcsis idővel indul a hét, de egy dolog jó ha nálunk van
Beköszöntött az ősz.
Hétfőn intenzív, de rövid idejű csapadékra lehet számítani, egy mm körüli mennyiségben. A délutáni órákban a hőmérséklet 19 °C körül tetőzik, míg hajnalban kb. 9 °C-ig csökken.
Az idő nagy részében felhős ég várható, a napsütéses időszakok meglehetősen ritkák lesznek. Az átlagos szélsebesség mintegy 17 km/h körül alakul.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egy szakértő elárulta, hogyan lehet régi bútorokból modern otthont varázsolni, és rengeteget spórolni
A dorozsmai hősök emléke tovább él a megújult és felavatott emlékműben