Pulcsis idővel indul a hét, de egy dolog jó ha nálunk van

Hétfőn intenzív, de rövid idejű csapadékra lehet számítani, egy mm körüli mennyiségben. A délutáni órákban a hőmérséklet 19 °C körül tetőzik, míg hajnalban kb. 9 °C-ig csökken.

Az idő nagy részében felhős ég várható, a napsütéses időszakok meglehetősen ritkák lesznek. Az átlagos szélsebesség mintegy 17 km/h körül alakul.

Fotó: DM

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.