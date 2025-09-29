szeptember 29., hétfő

3 órája

Pulcsis idővel indul a hét, de egy dolog jó ha nálunk van

Címkék#időjárás#hőmérséklet#csapadék

Beköszöntött az ősz.

Delmagyar.hu

Hétfőn intenzív, de rövid idejű csapadékra lehet számítani, egy mm körüli mennyiségben.  A délutáni órákban a hőmérséklet 19 °C körül tetőzik, míg hajnalban kb. 9 °C-ig csökken. 
Az idő nagy részében felhős ég várható, a napsütéses időszakok meglehetősen ritkák lesznek. Az átlagos szélsebesség mintegy 17 km/h körül alakul.

Fotó: DM

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

