Szeptember utolsó napja változékony arcát mutatja Szegeden

Itt van az ősz!

Szeptember 30-án Szeged térségében napközben leginkább felhős időre számíthatunk, de lesznek részben napos periódusok is.

A hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul, míg reggel 7–10 °C körüli lehűléssel indulhat a nap.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

