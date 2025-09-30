Szeptember utolsó napja változékony arcát mutatja Szegeden

Szeptember 30-án Szeged térségében napközben leginkább felhős időre számíthatunk, de lesznek részben napos periódusok is.

Fotó: DM

A hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul, míg reggel 7–10 °C körüli lehűléssel indulhat a nap.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.