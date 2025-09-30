Időjárás
4 órája
Szeptember utolsó napja változékony arcát mutatja Szegeden
Itt van az ősz!
Szeptember 30-án Szeged térségében napközben leginkább felhős időre számíthatunk, de lesznek részben napos periódusok is.
A hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul, míg reggel 7–10 °C körüli lehűléssel indulhat a nap.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
18 órája
Ezért szaladt ki a kispadhoz gólja után a Szeged-Csanád GA támadója
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre