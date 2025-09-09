3 órája
Változékony időjárás kedden: felhőkkel majd napsütéssel folytatódik a nap
Kedden változékony időjárásra számíthatunk. A nap első felében többfelé eső és zivatar zavarhatja meg a napot, délután azonban már a napsütésé lesz a főszerep.
Ma országszerte változékony lesz az időjárás. Délelőtt főként a keleti és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Délutánra többnyire napos időre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék inkább az északkeleti térségben fordulhat elő elszórtan. Estétől a nyugati és délnyugati tájakon ismét megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok érkezhetnek. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de az északkeleti országrészben hűvösebb is lehet – írja a HungaroMet előrejelzése.
Szóbeszéd terjed Apátfalván: italozó vendég állhat hétvégi a kocsmatűz mögött – galériával