Időjárás

1 órája

Változékony időjárás kedden: felhőkkel majd napsütéssel folytatódik a nap

Címkék#felhőzet#zápor#hőmérséklet#zivatar

Kedden változékony időjárásra számíthatunk. A nap első felében többfelé eső és zivatar zavarhatja meg a napot, délután azonban már a napsütésé lesz a főszerep.

Delmagyar.hu

Ma országszerte változékony lesz az időjárás. Délelőtt főként a keleti és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 

időjárás
Változékony időjárással indul a kedd. Fotó: DM

Délutánra többnyire napos időre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék inkább az északkeleti térségben fordulhat elő elszórtan. Estétől a nyugati és délnyugati tájakon ismét megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok érkezhetnek. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de az északkeleti országrészben hűvösebb is lehet – írja a HungaroMet előrejelzése. 

 

