Nyárias meleg a hét utolsó napjára
Vasárnap országszerte napos idő várható, de délután az ország keleti és északkeleti tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 24 és 31 fok között tetőzik, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Az előrejelzés szerint ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhők tarkítják majd az eget.
A délutáni, kora esti órákban a keleti és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, a Zemplén környékén fordulhatnak elő élénkebb lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, a legmelegebb az Alföldön lesz – írja a HungaroMet.
Majdnem harminc gól született a vármegyei I. osztály öt mérkőzésén
