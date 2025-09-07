Nyárias meleg a hét utolsó napjára

Az előrejelzés szerint ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhők tarkítják majd az eget.

Napos, nyárias időjárás ígérkezik ma. Fotó: DM

A délutáni, kora esti órákban a keleti és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, a Zemplén környékén fordulhatnak elő élénkebb lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, a legmelegebb az Alföldön lesz – írja a HungaroMet.