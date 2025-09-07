Nyárias meleg a hét utolsó napjára

szeptember 7., vasárnap

Vasárnap országszerte napos idő várható, de délután az ország keleti és északkeleti tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 24 és 31 fok között tetőzik, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Delmagyar.hu

Az előrejelzés szerint ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhők tarkítják majd az eget. 

időjárás
Napos, nyárias időjárás ígérkezik ma. Fotó: DM

A délutáni, kora esti órákban a keleti és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, a Zemplén környékén fordulhatnak elő élénkebb lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, a legmelegebb az Alföldön lesz – írja a HungaroMet. 

 

