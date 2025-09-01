Reggel még szükség lesz kabátra, de délutánra felmelegszik az idő

Országos időjárás-előrejelzés szerint a reggeli köd és párásság feloszlása után túlnyomóan napos idő várható.

Napos, meleg időjárás jellemzi szeptember első napját. Fotó: DM

Az ország keleti, északkeleti részén több gomolyfelhő jelenhet meg, de csupán néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, de a meleg miatt érdemes figyelni a folyadékbevitelre is – írja a HungaroMet előrejelzése.