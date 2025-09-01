szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

19°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Reggel még szükség lesz kabátra, de délutánra felmelegszik az idő

Címkék#gomolyfelhő#csúcshőmérséklet#reggel#nap#délután

Napos, meleg időre számíthatunk hétfő estig, a keleti országrészben némi felhősödéssel és elszórt záporral. A szél főként a Dunántúlon élénkül meg.

Delmagyar.hu

Országos időjárás-előrejelzés szerint a reggeli köd és párásság feloszlása után túlnyomóan napos idő várható. 

időjárás
Napos, meleg időjárás jellemzi szeptember első napját. Fotó: DM

Az ország keleti, északkeleti részén több gomolyfelhő jelenhet meg, de csupán néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, de a meleg miatt érdemes figyelni a folyadékbevitelre is – írja a HungaroMet előrejelzése. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu