Igazi ősz: felhős, szeles idővel érkezik a péntek

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerint pénteken felszakadozik a felhőzet, több helyen napsütésre is van esély, de szórványosan eső, zápor kialakulhat, főként észak felé.

Változékony időjárás ígérkezik pénteken. Fotó: Frank Yvette

A délkeleti országrészben száraz maradhat az idő. A keleties szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A hőmérséklet délután 15–20 fok között alakul, ám délkeleten ennél melegebb lehet, a Viharsarokban akár 24 fokig is felmelegedhet a levegő