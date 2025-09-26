Időjárás előrejelzés
1 órája
Igazi ősz: felhős, szeles idővel érkezik a péntek
Pénteken változékony időjárás várható, több helyen felszakadozik a felhőzet, rövid időre a nap is kisüthet.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerint pénteken felszakadozik a felhőzet, több helyen napsütésre is van esély, de szórványosan eső, zápor kialakulhat, főként észak felé.
A délkeleti országrészben száraz maradhat az idő. A keleties szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A hőmérséklet délután 15–20 fok között alakul, ám délkeleten ennél melegebb lehet, a Viharsarokban akár 24 fokig is felmelegedhet a levegő
