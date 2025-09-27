Borús idővel indul a nap, hosszabb-rövidebb időre a napsugarak is feltűnhetnek

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton reggeltől éjfélig az ország többségén alapvetően felhős idő várható, rövid napos időszakokkal.

Szombati időjárás: felhős ég, helyenként eső és élénk szél várható. Fotó: DM

Időjárás előrejelzés

Az északkeleti részeken a felhőzet részben csökkenhet. A csapadékgócok tovább mérséklődnek, csak helyenként alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A keleties szél több helyen megélénkül. A nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű, így enyhe, változékony időre lehet számítani a hétvége első napján.