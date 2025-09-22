Folytatódik a nyárias meleg a hét első napján is

Derült, napos idővel indul a hét első napja. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de az északkeleti fagyzugos területeken ennél hidegebb, a szelesebb vidékeken pedig enyhébb idő is lehet.

Napos derült, időjárással indul a hét első napja. Fotó: DM

Időjárás előrejelzés

Hétfő napközben országszerte napos, nagyrészt derült időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, így meleg, nyárias idővel indul a hét – írja a HungaroMet időjárás előrejelzése.