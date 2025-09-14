Hidegfront hoz fordulatot az időjárásban

A nap elején még délies lesz a légmozgás, de a mai időjárás változásával egyre többfelé északnyugatira fordul a szél, amely sok helyen élénk, erős, sőt zivatarok környezetében viharos lökéseket is hozhat.

A front átvonulásával viharos időjárás és erős lehűlés érkezik. Fotó: Shutterstock

A hőmérséklet is visszaesik: délután 18 és 27 fok közé melegszik a levegő, a 25 fok feletti értékeket már csak keleten és délkeleten mérhetjük. Érdemes esernyőt vinni, rétegesen öltözni, és számítani a szél hirtelen erősödésére, különösen a hevesebb időjárás kísérte térségekben.