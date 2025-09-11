Változékony időjárás: reggel eső, délután napsütés várható

Csütörtökön reggelig borult, csapadékos idő jellemzi az országot, de a csapadék lassan északkelet felé vonul.

Időjárás: délutánra felszakadozik a felhőzet és többórás napsütés lehet. Fotó: DM

Délelőttől a középső és nyugati tájakon egyre több helyen kisüt a nap, keleten viszont továbbra is több felhő marad. A Dunától keletre többfelé, nyugaton és délnyugaton elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére országszerte csökken a felhőzet. A szél iránya a Dunántúlon északnyugatira fordul, helyenként meg is erősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, így nyárias, de változékony napra készülhetünk – írja a HungaroMet.