Változékony időjárás: reggel eső, délután napsütés várható

Csütörtökön változékony időjárás várható. Reggel még borongós, esős lesz az égbolt, napközben azonban többfelé kisüt a nap, de záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Csütörtökön reggelig borult, csapadékos idő jellemzi az országot, de a csapadék lassan északkelet felé vonul. 

Időjárás: délutánra felszakadozik a felhőzet és többórás napsütés lehet. Fotó: DM

Délelőttől a középső és nyugati tájakon egyre több helyen kisüt a nap, keleten viszont továbbra is több felhő marad. A Dunától keletre többfelé, nyugaton és délnyugaton elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére országszerte csökken a felhőzet. A szél iránya a Dunántúlon északnyugatira fordul, helyenként meg is erősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, így nyárias, de változékony napra készülhetünk – írja a HungaroMet

 

