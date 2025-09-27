Holnap érdemes lesz elővenni az esőkabátokat

A holnapi időjárás alakulása miatt északkelet felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de a déli és délnyugati térségekben az időjárás még enged hosszabb napos időszakokat is. Északon és északkeleten csak elszórtan fordulhat elő eső vagy zápor, míg máshol kisebb szórványos csapadékra lehet számítani.

A déli vidékeken barátságosabb lesz az időjárás, de északon borongósabb, szelesebb nap jön. Fotó: Shutterstock

Milyen időjárás lesz holnap?

A szél északiasra fordul, és a Dunántúlon, valamint északkeleten élénk lökésekkel kísérheti az időjárás alakulását. Kora reggel 5–13 fokra hűl le a levegő, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 14 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így érdemes rétegesen öltözködni, különösen ott, ahol a szél erősebben fúj majd.