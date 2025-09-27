3 órája
Holnap érdemes lesz elővenni az esőkabátokat
Holnap az időjárás kettőssége érvényesül, a déli tájakon hosszabb napos időszakokra számíthatunk, míg északon és északkeleten több felhő és helyenként eső várható.
A holnapi időjárás alakulása miatt északkelet felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de a déli és délnyugati térségekben az időjárás még enged hosszabb napos időszakokat is. Északon és északkeleten csak elszórtan fordulhat elő eső vagy zápor, míg máshol kisebb szórványos csapadékra lehet számítani.
Milyen időjárás lesz holnap?
A szél északiasra fordul, és a Dunántúlon, valamint északkeleten élénk lökésekkel kísérheti az időjárás alakulását. Kora reggel 5–13 fokra hűl le a levegő, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 14 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így érdemes rétegesen öltözködni, különösen ott, ahol a szél erősebben fúj majd.
