2 órája
Holnaptól fokozatosan beköszönt az ősz
Az időjárás holnap változékony lesz, sok felhő takarja majd az eget, de többfelé kisüthet a nap. Esőre főként a Dunántúlon számíthatunk, a szél élénken fújhat.
A holnapi időjárás többnyire felhős arcát mutatja, de a nyugati tájak kivételével időnként előbújhat a nap. A Dunántúlon gyakrabban, a Dunától keletre inkább csak szórványosan számíthatunk esőre vagy záporra, ezért érdemes esernyőt vinni.
Milyen időjárás lesz holnap?
A szél északi-északkeleti irányból fúj, többfelé élénk lökésekkel, északkeleten pedig erősebb széllökések is megzavarhatják a nyugodt sétákat. Az időjárás hőmérsékleti szempontból is kettős, nyugaton hűvösebb, délután 15 fok körüli értékek várhatók, míg délen és délkeleten akár 28 fok is lehet. A változatos időjárás miatt réteges öltözködés ajánlott, nyugaton melegebb kabát, délen pedig könnyebb ruházat is elég lehet.
