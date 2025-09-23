Holnaptól fokozatosan beköszönt az ősz

A holnapi időjárás többnyire felhős arcát mutatja, de a nyugati tájak kivételével időnként előbújhat a nap. A Dunántúlon gyakrabban, a Dunától keletre inkább csak szórványosan számíthatunk esőre vagy záporra, ezért érdemes esernyőt vinni.

Az időjárás változékony lesz, felhők és napsütés váltogatják egymást. Fotó: Shutterstock

Milyen időjárás lesz holnap?

A szél északi-északkeleti irányból fúj, többfelé élénk lökésekkel, északkeleten pedig erősebb széllökések is megzavarhatják a nyugodt sétákat. Az időjárás hőmérsékleti szempontból is kettős, nyugaton hűvösebb, délután 15 fok körüli értékek várhatók, míg délen és délkeleten akár 28 fok is lehet. A változatos időjárás miatt réteges öltözködés ajánlott, nyugaton melegebb kabát, délen pedig könnyebb ruházat is elég lehet.