Holnap is érdemes felkészülni a változékony időjárásra
Változékony időjárás várható holnap, többfelé eső és zápor érkezik, de délután a Dunántúl déli részén pár órára kisüthet a nap.
A holnapi időjárás túlnyomóan erősen felhős, borongós időjárás köszönt ránk. Több helyen eső, zápor, helyenként zivatar alakulhat ki, a csapadék délután egyre inkább a Dunától keletre összpontosul.
Milyen időjárás lesz holnap?
A Dunántúl déli részén ugyanakkor pár órára kisüthet a nap, így ott kicsit kellemesebbé válhat az idő. A keleti, északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, ami a hűvösebb tájakon fokozza a borongós időjárás érzetét. A hőmérséklet tág határok között mozog majd: délen és délkeleten akár 26 fokig is felmelegedhet a levegő, máshol viszont 14–20 fok között marad. Praktikus, ha rétegesen öltözünk, és esernyőt vagy esőkabátot is magunkkal viszünk, mert a szél és a csapadék többfelé megnehezítheti a napot.
