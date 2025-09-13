Holnapi előrejelzés
43 perce
Holnap vegyük elő az esőkabátokat
Egy érkező hidegfront esőt, záporokat és zivatarokat hoz többfelé, helyenként kiadós csapadékkal.
Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap? Az időjárás sokszor kiszámíthatatlan, de most eloszlatunk minden kételyt a holnapi időjárással kapcsolatban.
A reggeli délies szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökésekkel. A hőmérséklet visszaesik: délután 18–27 fok várható, a 25 fok feletti értékeket keleten, délkeleten mérhetjük. Érdemes esernyőt vinni, rétegesen öltözni, és készülni a szél hirtelen erősödésére.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre