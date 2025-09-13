Holnap vegyük elő az esőkabátokat

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap? Az időjárás sokszor kiszámíthatatlan, de most eloszlatunk minden kételyt a holnapi időjárással kapcsolatban.

A front átvonulásával viharos időjárás és lehűlés érkezik. Fotó: Shutterstock

A reggeli délies szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökésekkel. A hőmérséklet visszaesik: délután 18–27 fok várható, a 25 fok feletti értékeket keleten, délkeleten mérhetjük. Érdemes esernyőt vinni, rétegesen öltözni, és készülni a szél hirtelen erősödésére.