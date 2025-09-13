szeptember 13., szombat

Kornél névnap

29°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi előrejelzés

56 perce

Holnap vegyük elő az esőkabátokat

Címkék#országban#hőmérséklet#hidegfront

Egy érkező hidegfront esőt, záporokat és zivatarokat hoz többfelé, helyenként kiadós csapadékkal.

Munkatársunktól

Sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen idő lesz holnap? Az időjárás sokszor kiszámíthatatlan, de most eloszlatunk minden kételyt a holnapi időjárással kapcsolatban.

Időjárás
A front átvonulásával viharos időjárás és lehűlés érkezik. Fotó: Shutterstock

A reggeli délies szél napközben egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökésekkel. A hőmérséklet visszaesik: délután 18–27 fok várható, a 25 fok feletti értékeket keleten, délkeleten mérhetjük. Érdemes esernyőt vinni, rétegesen öltözni, és készülni a szél hirtelen erősödésére.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu