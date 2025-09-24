Itt van az ősz, itt van újra

A mai időjárás gyakran borongósnak ígérkezik, de keleten és délen időnként előbukkanhat a napfény.

Változékony időjárás, felhők mögül előbújó napsütéssel. Fotó: Shutterstok

Így alakul ma az időjárás

Eső és zápor főként a Dunántúlon fordul elő, máshol ritkábban. Az északi-északkeleti szél sokfelé élénken fúj, északkeleten erős lökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet jelentős eltéréseket mutat, nyugaton mindössze 15 fok körüli értékek, míg délen és délkeleten akár 28 fok is lehet. Réteges öltözködés ajánlott, hiszen az időjárás most mindenütt más arcát mutatja.