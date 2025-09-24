Időjárás
3 órája
Itt van az ősz, itt van újra
Az időjárás ma többnyire felhős lesz, de időnként naposabbra fordul. Zápor főként a Dunántúlon jön, a szél sokfelé élénk marad.
A mai időjárás gyakran borongósnak ígérkezik, de keleten és délen időnként előbukkanhat a napfény.
Így alakul ma az időjárás
Eső és zápor főként a Dunántúlon fordul elő, máshol ritkábban. Az északi-északkeleti szél sokfelé élénken fúj, északkeleten erős lökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet jelentős eltéréseket mutat, nyugaton mindössze 15 fok körüli értékek, míg délen és délkeleten akár 28 fok is lehet. Réteges öltözködés ajánlott, hiszen az időjárás most mindenütt más arcát mutatja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre