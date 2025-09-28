Őszi változatosság alakítja a mai napot

A mai időjárás folyamán délen több napsütés, északon inkább felhős időjárás várható, helyenként esővel, záporral.

Az időjárás délen naposabb, északon felhősebb arcát mutatja.

Milyen időjárás lesz ma?

Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten élénk lehet. Reggel 5–13 fokig hűl a levegő, délután 14–21 fok között alakul a hőmérséklet, ezért érdemes rétegesen öltözni.