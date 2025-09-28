szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárásjelentés

3 órája

Őszi változatosság alakítja a mai napot

Címkék#északkelet#szél#zápor

Változékony időjárásra számíthatunk, délen több lesz a napsütés, északon felhők, helyenként eső is megjelenhet, a szél többfelé megélénkül.

Munkatársunktól

A mai időjárás folyamán délen több napsütés, északon inkább felhős időjárás várható, helyenként esővel, záporral. 

Időjárás
Az időjárás délen naposabb, északon felhősebb arcát mutatja.

Milyen időjárás lesz ma? 

Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten élénk lehet. Reggel 5–13 fokig hűl a levegő, délután 14–21 fok között alakul a hőmérséklet, ezért érdemes rétegesen öltözni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu