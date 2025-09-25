Ma ritka látvány lesz a napsütés

A mai időjárást túlnyomóan erősen felhős, borongós viszonyok határozzák meg, délután viszont a Dunántúl déli tájain rövid napsütésre is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, a csapadék súlypontja kelet felé tolódik.

Borongós időjárás, elszórt záporokkal és néhol zivatarokkal, de délen rövid napsütés is lehet. Fotó: Shutterstock

Milyen időjárás lesz ma?

A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős lehet. A hőmérséklet 14–26 fok között alakul, délen lesz a legmelegebb. Esőkabát és réteges öltözet ajánlott.