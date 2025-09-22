A nyár legforróbb időszakát éljük át szeptember végén

A HungaroMet adatai szerint az országos átlaghőmérséklet 30,3 fok volt, ami majdnem 10 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. A csúcsértékek 27 és 33 fok között alakultak, és csak ott lehetett a legmelegebb tíz település közé kerülni, ahol 32 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.

Baján volt a legmelegebb az időjárás. Fotó: HungaroMet

Szeptember végén is nyár közepét idézi az időjárás

Az éjszakák sem voltak igazán hűvösek, a minimum országszerte 15 fok felett maradt. Nem kell aggódnunk, a héten még keddig tart ki a meleg. Szerdától már remélhetőleg véglegesen beköszönt az ősz 15 és 25 fok közötti átlagokkal.