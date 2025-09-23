Meglepetést okozhat a mai időjárás

A nyugati és északnyugati tájakon már reggel is szürkébb, csapadékosabb időjárás köszönt ránk, helyenként élénk szél is társulhat hozzá. Ezzel szemben keleten és délkeleten érdemes napszemüveget is magunkkal vinni, hiszen ott sokkal derűsebb lesz az időjárás.

Az időjárás ma jelentős különbségeket mutat nyugat és kelet között. Fotó: Shutterstock

A hőmérséklet nagy kontrasztot mutat, a nyugati, esős vidékeken mindössze 16 fok körül alakul a csúcsérték, míg a naposabb délkeleti megyékben akár 32 fokot is mérhetünk. Praktikus, ha rétegesen öltözködünk, hiszen az időjárás változékonysága miatt könnyen meglephet minket egy zápor vagy a nagy hőingás.