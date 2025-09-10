Több órás napsütésre készülhetünk

Előrejelzés
Szerdán a délnyugat felől érkező felhők és csapadék alakítják az ország időjárását, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
Szerdán délelőtt délnyugat felől újabb felhősödés érkezik, amely mellett a legtöbb helyen még több órára kisüthet a nap.
A délutáni óráktól azonban egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 26 és 31 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben csupán 22-25 fok valószínű – írja a HungaroMet előrejelzésében.
