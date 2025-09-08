Jobban tesszük, ha ma tető alá parkolunk

A HungaroMet legfrissebb vészjelzése szerint a mai napon jégeső, zivatar és heves szélmozgás is kialakulhat Csongrád-Csanád vármegye területén.

Jégesőre és zivatar is előfordulhat Hétfőn. Fotó: HungaroMet

Jégeső, zivatar, szél

Az időjárás zivatarokat hoz, amelyek során a villámlás jelenti majd a legnagyobb kockázatot. Ezzel együtt hirtelen szélerősödés és jégeső is kísérheti a viharokat. Ha útnak indulunk, figyeljünk a környezetünkre, kerüljük a magasban lévő tárgyakat és a nyílt tereket, és gondoskodjunk arról, hogy legyen hova behúzódni, ha az időjárás hirtelen fordulna rosszabbra.