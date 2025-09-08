Időjárás
29 perce
Jobban tesszük, ha ma tető alá parkolunk
Változó időjárásra kell számítanunk a hét első napján zivatar, jégeső, villámlás és heves szél is kialakulhat.
A HungaroMet legfrissebb vészjelzése szerint a mai napon jégeső, zivatar és heves szélmozgás is kialakulhat Csongrád-Csanád vármegye területén.
Jégeső, zivatar, szél
Az időjárás zivatarokat hoz, amelyek során a villámlás jelenti majd a legnagyobb kockázatot. Ezzel együtt hirtelen szélerősödés és jégeső is kísérheti a viharokat. Ha útnak indulunk, figyeljünk a környezetünkre, kerüljük a magasban lévő tárgyakat és a nyílt tereket, és gondoskodjunk arról, hogy legyen hova behúzódni, ha az időjárás hirtelen fordulna rosszabbra.
