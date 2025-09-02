Folytatódik a nyárias meleg, de egy kis meglepetés is érhet

Időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarhatja meg a napsütést. Reggelig többfelé, napközben inkább már csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben a hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik.

Változékony és kellemes hőmérséklet várható. Illusztráció: Shutterstock

Kellemes hőmérséklet vár holnap is

A hidegfront hatására többfelé megvastagszik a gomolyfelhőzet, amelyből helyenként csapadék hullhat. Az északira, északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében erősödhet meg. A hajnali órákban 15–21 fok várható, délutánra pedig 24 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb délkeleten lesz.