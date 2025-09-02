szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

33°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Folytatódik a nyárias meleg, de egy kis meglepetés is érhet

Címkék#gomolyfelhőzet#szél#zápor#csapadék

Változékony időjárásra készülhetünk, helyenként záporok és zivatarok tarkíthatják a napot. A délutáni órákban 24 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb.

Delmagyar.hu

Időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarhatja meg a napsütést. Reggelig többfelé, napközben inkább már csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben a hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik.

kellemes hőmérséklet várható
Változékony és kellemes hőmérséklet várható. Illusztráció: Shutterstock

Kellemes hőmérséklet vár holnap is 

A hidegfront hatására többfelé megvastagszik a gomolyfelhőzet, amelyből helyenként csapadék hullhat. Az északira, északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében erősödhet meg. A hajnali órákban 15–21 fok várható, délutánra pedig 24 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb délkeleten lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu