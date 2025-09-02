1 órája
Folytatódik a nyárias meleg, de egy kis meglepetés is érhet
Változékony időjárásra készülhetünk, helyenként záporok és zivatarok tarkíthatják a napot. A délutáni órákban 24 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb.
Időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarhatja meg a napsütést. Reggelig többfelé, napközben inkább már csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben a hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik.
Kellemes hőmérséklet vár holnap is
A hidegfront hatására többfelé megvastagszik a gomolyfelhőzet, amelyből helyenként csapadék hullhat. Az északira, északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében erősödhet meg. A hajnali órákban 15–21 fok várható, délutánra pedig 24 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb délkeleten lesz.
