A nap, amikor a hőmérő majdnem kiakadt Csongrádon

A meteorológiai feljegyzések szerint az elmúlt nyolcvan évben szeptember 6-a volt minden idők egyik legforróbb napja Csongrád térségében. A hőmérő higanyszála olyan magasságokba ugrott, amit akkoriban még elképzelni is nehéz volt. Ez nem csupán adat a statisztikákban, hanem egy olyan nap, amit az idősebb generációk még évtizedekkel később is úgy hangoztatnak: az emlékezetes melegrekord.

Felidézzük azt a napot, amikor Csongrád megdöntötte a melegrekordot. Illusztráció: Shuttertstock

Szélsőséges időjárás, tikkasztó hőség, melegrekord

A tikkasztó hőség nem csupán a jelen nagy problémája, a múltban is akadtak szemkápráztató számok. Amikor 79 évvel ezelőtt 37.3 fokot mutatott Csongrádon a hőmérő sokan úgy fogalmaztak: „akkor tényleg megállt a levegő”.

Ebben az évben hasonló jelenség szemtanúi lehettünk, ugyanis ez alkalommal Kübekházán dőlt meg a melegrekord, közel 40 fokos pokoli hőség alakult ki. Ez új országos melegrekordot jelentett, felülmúlva a korábban említett csongrádi 37 fokot is.

A pokoli hőség kellemetlen mellékhatásai

A pokoli hőség önmagában is óriási természeti probléma, ám ez ennél jóval több: egészségügyi, természeti, gazdasági és számtalan egyéb negatív vonzattal bír. Az Alföldön jelenleg is súlyos gondot jelent az aszály. Augusztusban ugyan hullott némi csapadék, az csupán arra volt elég, hogy a földfelületeket néhány centiméter mélyen átnedvesítse. Ez a nagy melegben pillanatok alatt újra kiszárad.

A frontra érzékenyek, krónikus betegek és idősek különösen megsínylik a tikkasztó hőséget, ezért fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk testünk jeleire és egymásra is! Figyeljünk a kellő folyadékbevitelre, míg nőknek 2, addig férfiaknak a napi 2,5 liter folyadék fogyasztása ajánlott!