szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Melegrekord

1 órája

A nap, amikor a hőmérő majdnem kiakadt Csongrádon

Címkék#csongrád#aszály#hőség#melegrekord

A meteorológiai feljegyzések szerint szeptember 6-án mérték az egyik legforróbb napot térségünkben 79 évvel ezelőtt. A melegrekord Csongrádon 37,3 fok volt, idén pedig Kübekházán közel 40 fokot mértek

Kis Zoltán

A meteorológiai feljegyzések szerint az elmúlt nyolcvan évben szeptember 6-a volt minden idők egyik legforróbb napja Csongrád térségében. A hőmérő higanyszála olyan magasságokba ugrott, amit akkoriban még elképzelni is nehéz volt. Ez nem csupán adat a statisztikákban, hanem egy olyan nap, amit az idősebb generációk még évtizedekkel később is úgy hangoztatnak: az emlékezetes melegrekord. 

melegrekord
Felidézzük azt a napot, amikor Csongrád megdöntötte a melegrekordot. Illusztráció: Shuttertstock

Szélsőséges időjárás, tikkasztó hőség, melegrekord 

A tikkasztó hőség nem csupán a jelen nagy problémája, a múltban is akadtak szemkápráztató számok. Amikor 79 évvel ezelőtt 37.3 fokot mutatott Csongrádon a hőmérő sokan úgy fogalmaztak: „akkor tényleg megállt a levegő”. 

Ebben az évben hasonló jelenség szemtanúi lehettünk, ugyanis ez alkalommal Kübekházán dőlt meg a melegrekord, közel 40 fokos pokoli hőség alakult ki. Ez új országos melegrekordot jelentett, felülmúlva a korábban említett csongrádi 37 fokot is. 

A pokoli hőség kellemetlen mellékhatásai 

A pokoli hőség önmagában is óriási természeti probléma, ám ez ennél jóval több: egészségügyi, természeti, gazdasági és számtalan egyéb negatív vonzattal bír. Az Alföldön jelenleg is súlyos gondot jelent az aszály. Augusztusban ugyan hullott némi csapadék, az csupán arra volt elég, hogy a földfelületeket néhány centiméter mélyen átnedvesítse. Ez a nagy melegben pillanatok alatt újra kiszárad. 

A frontra érzékenyek, krónikus betegek és idősek különösen megsínylik a tikkasztó hőséget, ezért fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk testünk jeleire és egymásra is! Figyeljünk a kellő folyadékbevitelre, míg nőknek 2, addig férfiaknak a napi 2,5 liter folyadék fogyasztása ajánlott! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu