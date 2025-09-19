szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

14°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Napos, zavartalan időjárással zárulnak a hétköznapok

Címkék#felhő#csúcshőmérséklet#ködfolt#szél

Pénteken túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak helyenként takarhatják felhők a napsütést. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.

Delmagyar.hu

Túlnyomóan napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható.

napos időjárás, derült égbolt
Napos idővel boldogít a szeptember. Fotó: DM

Napos, meleg péntek

Pénteken is sok lesz a napsütés, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad, hajnalban és reggel helyenként párásság, ködfoltok kialakulhatnak. A hőmérséklet kora reggel 7–14, délután 24–30 fok között alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu