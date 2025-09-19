Napos, zavartalan időjárással zárulnak a hétköznapok

Túlnyomóan napos időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható.

Napos idővel boldogít a szeptember. Fotó: DM

Napos, meleg péntek

Pénteken is sok lesz a napsütés, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad, hajnalban és reggel helyenként párásság, ködfoltok kialakulhatnak. A hőmérséklet kora reggel 7–14, délután 24–30 fok között alakul.