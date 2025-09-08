szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

17°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

26 perce

Továbbra is marad a meleg, nyárias idő

Címkék#ország#gomolyfelhő#hőmérséklet

Sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Hétfőn keleten és északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként viharos szél kíséretében

Delmagyar.hu

Derűs, napos idő ígérkezik, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadék nélkül.

napsütés
Napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal folytatódik a szeptember. Illusztráció: Shutterstock

A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Hétfőn a sok napsütés mellett főként az ország keleti és északkeleti tájain több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, akár több hullámban. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre kell számítani, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A kora reggeli órákban foltokban pára és köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10–18, a legmagasabb 26–32 fok között valószínű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu