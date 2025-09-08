26 perce
Továbbra is marad a meleg, nyárias idő
Sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Hétfőn keleten és északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként viharos szél kíséretében
Derűs, napos idő ígérkezik, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadék nélkül.
A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Hétfőn a sok napsütés mellett főként az ország keleti és északkeleti tájain több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, akár több hullámban. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre kell számítani, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A kora reggeli órákban foltokban pára és köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10–18, a legmagasabb 26–32 fok között valószínű.
