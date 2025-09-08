Továbbra is marad a meleg, nyárias idő

Derűs, napos idő ígérkezik, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadék nélkül.

Napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal folytatódik a szeptember. Illusztráció: Shutterstock

A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Hétfőn a sok napsütés mellett főként az ország keleti és északkeleti tájain több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, akár több hullámban. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre kell számítani, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A kora reggeli órákban foltokban pára és köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10–18, a legmagasabb 26–32 fok között valószínű.