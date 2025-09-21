Helyi időjárás
2 órája
Vasárnap is kitart a nyárias meleg, nyugodtan készülhet kültéri programmal
Napos, száraz idő vár ránk, csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél többfelé élénk lesz, délután pedig 26 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet
Derűs, száraz időre készülhetünk, sok napsütéssel. A déli, délkeleti szél többfelé élénk, olykor erős lehet.
Napsütésből lesz bőven
Vasárnap is napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők sodródhatnak a Dunántúl egyes részei fölé, de csapadék továbbra sem várható. A szélcsendesebb térségekben hajnalban ismét kialakulhatnak pára- és ködfoltok. A nappali maximumok 26 és 33 fok között alakulnak.
Ezt ne hagyja ki!Lopás
2025.09.19. 09:36
Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették
Ezt ne hagyja ki!Hit, művészet, emberség
2025.09.18. 19:50
Első magyarként vehette át a vatikáni kitüntetést: kiállítás mutatja be Dávid Katalin különleges örökségét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre