Vasárnap is kitart a nyárias meleg, nyugodtan készülhet kültéri programmal

Napos, száraz idő vár ránk, csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél többfelé élénk lesz, délután pedig 26 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet

Derűs, száraz időre készülhetünk, sok napsütéssel. A déli, délkeleti szél többfelé élénk, olykor erős lehet.

napsütéses és meleg vasárnap
Szikrázó napsütéssel és nyárias meleggel zárul a hét. Fotó: DM

Napsütésből lesz bőven

Vasárnap is napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők sodródhatnak a Dunántúl egyes részei fölé, de csapadék továbbra sem várható. A szélcsendesebb térségekben hajnalban ismét kialakulhatnak pára- és ködfoltok. A nappali maximumok 26 és 33 fok között alakulnak.

 

