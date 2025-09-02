Helyi időjárás
1 órája
Ugyan megérkezett a naptári ősz, ez a hőmérsékleten nem érződik
Megérkezett a szeptember, itt van az ősz. A hőmérséklet továbbra is magasan marad.
A napos órák után estétől a nyugati térségekben már záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.
Heti hírösszefoglaló
Tegnap, 6:43
Baleset, gasztro-újdonságok és fesztiválhangulat – Mutatjuk a hét legérdekesebb híreit!
Közlekedési baleset
20 órája
Két jármű ütközött össze az 55-ös főúton, az egyik sofőr nem élte túl
