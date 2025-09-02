szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

17°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Ugyan megérkezett a naptári ősz, ez a hőmérsékleten nem érződik

Címkék#gomolyfelhő#csúcshőmérséklet#zápor#zivatar

Megérkezett a szeptember, itt van az ősz. A hőmérséklet továbbra is magasan marad.

Delmagyar.hu

A napos órák után estétől a nyugati térségekben már záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

nyárias idő
Nyárias idővel folytatódik a szeptember. Illusztráció: Shutterstock

A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu