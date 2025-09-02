Ugyan megérkezett a naptári ősz, ez a hőmérsékleten nem érződik

A napos órák után estétől a nyugati térségekben már záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Nyárias idővel folytatódik a szeptember. Illusztráció: Shutterstock

A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.