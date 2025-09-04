Nyugodt, nyárias idő várható, kültéri programokhoz tökéletes

A hajnali tiszántúli zivatarok elvonulása után sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatnak.

Napos és nyárias idő vár ránk továbbra is. Illusztráció: Shutterstock

Nyárias idő várható

Csapadék kialakulásának esélye csekély, viszont az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat. Nyugaton szinte zavartalan lesz a napsütés, míg a Dunától keletre időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként előfordulhat zápor vagy zivatar. A szél csupán zivatarok környezetében erősödhet meg. A nappali csúcsértékek 27 és 34 fok között várhatók, a legmagasabb hőmérsékletet keleten és délkeleten mérhetjük.