Nyugodt, nyárias idő várható, kültéri programokhoz tökéletes

A zivatarok megszűnését követően sok napsütésre és nyárias melegre készülhetünk. Csütörtökön keleten és délkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A hajnali tiszántúli zivatarok elvonulása után sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatnak.

Napos és nyárias idő vár ránk továbbra is.

Nyárias idő várható

Csapadék kialakulásának esélye csekély, viszont az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat. Nyugaton szinte zavartalan lesz a napsütés, míg a Dunától keletre időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként előfordulhat zápor vagy zivatar. A szél csupán zivatarok környezetében erősödhet meg. A nappali csúcsértékek 27 és 34 fok között várhatók, a legmagasabb hőmérsékletet keleten és délkeleten mérhetjük.

