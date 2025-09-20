Helyi időjárás
1 órája
Hétvégére visszatér az igazi nyár!
Napos, nyárias időre készülhetünk, délután 25–31 fokos meleggel. Szombaton is sok napsütés várható, reggel pára és köd, délután élénk szél kíséri az időjárást.
Derült, napos időre számíthatunk, az ég szinte teljesen felhőtlen marad.
Nyárias időjárás a hétvégén
Szombaton is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, viszont a kora reggeli órákban többfelé pára, köd nehezítheti a látási viszonyokat. Nyugaton és északnyugaton a délies szél több helyen megélénkülhet, olykor meg is erősödhet. A minimumok 8–16, a maximumok 25–31 fok között alakulnak.
Ezt ne hagyja ki!Tűzeset
21 órája
Lángokban állt egy autó Szegeden, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek
Ezt ne hagyja ki!Tűzjelzés
21 órája
Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre