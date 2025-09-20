szeptember 20., szombat

Hétvégére visszatér az igazi nyár!

Napos, nyárias időre készülhetünk, délután 25–31 fokos meleggel. Szombaton is sok napsütés várható, reggel pára és köd, délután élénk szél kíséri az időjárást.

Derült, napos időre számíthatunk, az ég szinte teljesen felhőtlen marad. 

Derült, nyárias időjárással köszön be a hétvégi. Fotó: DM

Nyárias időjárás a hétvégén

Szombaton is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, viszont a kora reggeli órákban többfelé pára, köd nehezítheti a látási viszonyokat. Nyugaton és északnyugaton a délies szél több helyen megélénkülhet, olykor meg is erősödhet. A minimumok 8–16, a maximumok 25–31 fok között alakulnak.

 

