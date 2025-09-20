Hétvégére visszatér az igazi nyár!

Derült, napos időre számíthatunk, az ég szinte teljesen felhőtlen marad.

Derült, nyárias időjárással köszön be a hétvégi. Fotó: DM

Nyárias időjárás a hétvégén

Szombaton is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, viszont a kora reggeli órákban többfelé pára, köd nehezítheti a látási viszonyokat. Nyugaton és északnyugaton a délies szél több helyen megélénkülhet, olykor meg is erősödhet. A minimumok 8–16, a maximumok 25–31 fok között alakulnak.