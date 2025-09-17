Helyi időjárás
1 órája
Szinte zavartalan őszi napsütés vár csütörtökön
Csütörtökön sok napsütés, száraz idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet, gyenge szél kíséretében.
A reggeli rétegfelhők feloszlása után napos, száraz időre számíthatunk, reggel 12, délután pedig körülbelül 24 fokkal.
Csütörtöki előrejelzés: őszies időjárás vár ránk
Csütörtökön is derült, gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz, a nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén és az északi, északkeleti területeken. A hajnali párásság és ködfoltok gyorsan feloszlanak, így ismét sok napsütés kíséri a napot, a szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad.
