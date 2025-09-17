szeptember 17., szerda

Mai évfordulók
1 órája

Szinte zavartalan őszi napsütés vár csütörtökön

Csütörtökön sok napsütés, száraz idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet, gyenge szél kíséretében.

Delmagyar.hu

A reggeli rétegfelhők feloszlása után napos, száraz időre számíthatunk, reggel 12, délután pedig körülbelül 24 fokkal.

őszies időjárás
Kellemes őszies időjárásban bízhatunk csütörtökön. Fotó: DM

Csütörtöki előrejelzés: őszies időjárás vár ránk

Csütörtökön is derült, gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz, a nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén és az északi, északkeleti területeken. A hajnali párásság és ködfoltok gyorsan feloszlanak, így ismét sok napsütés kíséri a napot, a szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad.

 

