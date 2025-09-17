Szinte zavartalan őszi napsütés vár csütörtökön

A reggeli rétegfelhők feloszlása után napos, száraz időre számíthatunk, reggel 12, délután pedig körülbelül 24 fokkal.

Kellemes őszies időjárásban bízhatunk csütörtökön. Fotó: DM

Csütörtöki előrejelzés: őszies időjárás vár ránk

Csütörtökön is derült, gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz, a nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkülhet, főként a Dunántúl keleti részén és az északi, északkeleti területeken. A hajnali párásság és ködfoltok gyorsan feloszlanak, így ismét sok napsütés kíséri a napot, a szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad.