Szerdán megmutatja igazi arcát az időjárás

Címkék#felhőzet#zápor#hőmérséklet

Szerdára már csökken a csapadék esélye, a hőmérséklet pedig 19–24 fok között alakul.

Delmagyar.hu

Fokozatosan szakadozik a felhőzet, a változó felhőátvonulások mellett helyenként záporok is kialakulhatnak, miközben sokfelé erős északnyugati szél fúj.

őszies időjárás
Igazi őszies időjárás vár ránk szerdán. Illusztráció: Shutterstock

Szerdán már jóval kevesebb helyen fordul elő csapadék, futó záporok főként északkeleten jelenhetnek meg, néhol zivatar kíséretében, a nappali maximum pedig 19 és 24 fok között alakul.

 

