Helyi időjárás
1 órája
Szerdán megmutatja igazi arcát az időjárás
Szerdára már csökken a csapadék esélye, a hőmérséklet pedig 19–24 fok között alakul.
Fokozatosan szakadozik a felhőzet, a változó felhőátvonulások mellett helyenként záporok is kialakulhatnak, miközben sokfelé erős északnyugati szél fúj.
Szerdán már jóval kevesebb helyen fordul elő csapadék, futó záporok főként északkeleten jelenhetnek meg, néhol zivatar kíséretében, a nappali maximum pedig 19 és 24 fok között alakul.
Összecsapás
9 órája
Döbbenetes képsorok, több száz sérült: így nézett ki a röszkei csata
Illegális bevándorlás
6 órája
Röszke öröksége: 10 év alatt megváltozott a migráns helyzet
