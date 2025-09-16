Szerdán megmutatja igazi arcát az időjárás

Fokozatosan szakadozik a felhőzet, a változó felhőátvonulások mellett helyenként záporok is kialakulhatnak, miközben sokfelé erős északnyugati szél fúj.

Igazi őszies időjárás vár ránk szerdán. Illusztráció: Shutterstock

Szerdán már jóval kevesebb helyen fordul elő csapadék, futó záporok főként északkeleten jelenhetnek meg, néhol zivatar kíséretében, a nappali maximum pedig 19 és 24 fok között alakul.