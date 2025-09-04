szeptember 4., csütörtök

Akár záporok is megzavarhatják a meleg nyári időjárást pénteken

Címkék#zápor zivatar#felhőzet#hőség#hidegfront

A napsütést délután fokozatosan növekvő felhőzet és erősödő szél zavarja meg. Pénteken hidegfront érkezik, amely többfelé hoz záporokat és zivatarokat.

Delmagyar.hu

Péntek délutánra a napsütés mellett fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és az északnyugati szél sokfelé megerősödik. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, miközben az ország nagy részén 30–35 fokos hőség várható.

szórványosan kialakuló záporok
Meleg idő várható szórványosan kialakuló záporokkal. Illusztráció: Shutterstock

Az érkező hidegfront nyomán ismét többfelé szakadozhat meg a napos idő, főként a Dunántúlon és északon valószínű zápor, zivatar, amelyek estefelé gyakoribbá válnak. Az esti órákban északnyugaton szélfordulás várható, majd egyre többfelé felerősödik a légmozgás. Hajnalban 12–18 fokig hűl a levegő, napközben viszont 27 és 35 fok között alakulnak a maximumok, a legmelegebb a Dél-Alföldön lesz.

 

